Los bulos y internet

Parece que los bulos y las fakenews han llegado para quedarse, como el dichoso coronavirus, pero la pregunta que tal vez nos deberíamos de hacer es ¿por qué? bulos y mentiras han existido toda la vida en internet y fuera de ella, pero ¿qué hemos hecho para permitir abriles la puerta de par en par?

Alguien podría pensar que se debe a que la democratización de los medios e internet ha permitido que todo el mundo que tenga algo que decir, pueda hacerlo desde su pulpito con más o menos seguidores, que si antes había un 25% de idiotas, pero solo un 5% tenía un altavoz para soltar sus mierdas, pues ahora con la llegada de IOT tenemos un 50% de idiotas con altavoz. El problema por lo menos para mí no es que alguien o grupos enteros de gente vayan difundiendo bulos el problema es que esos bulos a menudo son peligrosos, radicalizan y matan.

¿Entonces porque los bulos y las fake news de ahora son tan dañinas?, pues seguramente porque llevan años cocinándose por algoritmos propios de las aplicaciones de GAFAM o Big Tech que solamente buscan generar beneficios aunque sea acosté de radicalizar a media población.

¿De verdad alguien se piensa que 230 fanáticos se juntan un buen día, se va a asaltar el Capitolio y se meten hasta la cocina?, no esa acción se venía cocinando en redes mucho antes, por grupos de todo tipo de personas https://www.justsecurity.org/74622/stopthesteal-timeline-of-social-media-and-extremist-activities-leading-to-1-6-insurrection/

Porque aquí ni importa el nivel de inteligencia o cultura de cada uno, que nadie piense que detrás de far- right ,Qanon, hay únicamente gente arquetípica, con el palillo en la boca y rifle en mano porque no es así. Hay gente muy poderosa y con influencias dentro

La premisa es sencilla a la par que peligrosa, internet es un lugar donde la información fluye a raudales, en un caudal imparable, nuestro cerebro no puede asimilar esa cantidad tan masiva de información, por lo que necesita hacer una criba de la misma, como hacer esa criba por nosotros mismos es muy costoso y prácticamente imposible, las aplicaciones y las Big Tech, nos dicen que se encargaran de esa criba , si depositamos nuestros datos en sus redes sociales, allí generamos perfiles con base en nuestras afinidades, contactos, temas de conversación, donde sus algoritmos se encargaran de hacer de «segurata» de la información para decidir que puede pasar y que no.

De esa manera nos englobamos en nuestra burbuja y dejamos todo el curro al algoritmo, pero claro ¿cuáles son las intenciones del algoritmo? https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/facebook-knew-radicalized-users-rcna3581

En el caso del enlace, se puede ver como una periodista que se dio de alta en facebook , que incluyo en su perfil que era una madre conservadora, cristiana y añadió como preferencias a trump y fox news, empezó a recibir en su perfil recomendaciones de grupos QAnon y teorías de la conspiración, sobre pedofilia y cultos satánicos, para los algoritmos de las RRSS de GAFAM y Big Tech no hay grises, solo blancos y negros le dan lo que quieren a la gente basándonos en las correspondencias que su algoritmo cree sobre la base de la información que ponen en su perfil de base, y así un porcentaje de la misma pasa de la sartén al fuego en poco tiempo.

Imaginaros que alguien de una edad a partir de los 40 años, padre o madre o abuelos reciben este mensaje en sus redes sociales.

Urgente, individuo de etnia afroamericano visto en las inmediaciones del colegio XXX, hablando con varios niños y niñas, se sospecha que pueda ser un pedófilo, el individuo en cuestión viste camiseta a rayas, pantalones largos y gorra de baloncesto. Mantengan vigilados a sus hijos y si le ven avisen a la Policía.

¿Qué porcentaje de la gente que reciba este mensaje va a difundirlo y que porcentaje, comprobara la veracidad del mismo? Nuestro cerebro es perezoso y no le gusta trabajar si no hay necesidad, si ese mensaje coincide con nuestro sesgo cognitivo o ese colegio está cerca de donde vivimos o vive algún familiar va a ser difundido si o si, el algoritmo ha puesto ese mensaje en nuestro perfil a sabiendas de que es difuso y poco concreto, pero como es un mensaje que su score ha validado como adecuado para nuestro perfil, bien porque coincide con grupos de conversación, temas que vemos, bien porque se ha difundido en las últimas horas en la zona donde vivimos o bien porque le ha salido de los «bits», nadie lo sabe porque estos algoritmos son cajas negras.

Pero no pensemos que todo es tema de facebook, porque no es así twitter y google también están radicalizando a la gente con sus algoritmos y aplicaciones https://www.cnet.com/news/facebook-twitter-youtube-algorithms-could-be-radicalizing-people-congressional-democrats-say/

https://arstechnica.com/science/2021/08/if-youtubes-algorithms-radicalize-people-its-hard-to-tell-from-the-data/

Este relato es particularmente interesante –> https://www.nytimes.com/interactive/2019/06/08/technology/youtube-radical.html

Los GAFAM y las Big Tech saben que sus algoritmos están destrozando la capacidad de pensamiento crítico y la sociedad, pero les da igual, porque aquí lo que prima es el beneficio económico.

https://apnews.com/article/the-facebook-papers-covid-vaccine-misinformation-c8bbc569be7cc2ca583dadb4236a0613

Así, tenemos lo que podríamos decir que es la inquisición del siglo XXI, grupos de personas que en redes sociales se forman y difunden todo tipo de bulos, normalmente con intenciones políticas o ideológicas, que atacan sin cuartel a todos aquellos que creen que son los enemigos de su verdad.

No queda claro si los GAFAM y Big Tech tienen una intención clara, de forma dirigida para que ocurra esto, no tenemos información, pero si de que están ayudando a que ocurra y no están poniendo ningún medio para impedirlo, más que pequeñas limitaciones, que no sirven de mucho.

Algunas voces importantes comentan que no es que los algoritmos arrastren a estas personas a estos pozos de conspiranoia y fake news sino que las personas que se arrastran ya estaban convencidas de esto https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/qanon-expert-joesph-uscinski-1242636/

Y no lo quita razón al argumento, el problema es que los algoritmos de las corporaciones saben que está ocurriendo, como se demostró en «The Facebook Papers» y no parece importarles. Y que además el artículo parece olvidar lo poderoso que es el «condicionamiento» y como por ejemplo las agencias de los gobiernos, puedes fabricar terroristas https://theintercept.com/2015/03/16/howthefbicreatedaterrorist/ si el fbi en ese caso pudo fabricar un terrorista de donde solo había un joven perturbado, con problemas psicológicos y fácilmente influenciable, ¿no podrían estar los algoritmos de las RRSS realizando esa función?

A estas alturas, a mi parecer ya da igual si estamos en las redes sociales privativas para llegar a más gente, si tenemos conciencia social tenemos que abandonarlas, alternativas libres, tenemos a pares

