Software libre y consumo energético

En este blog hemos hablado en muchas ocasiones del auto-consumo tecnologico y la posibilidad de ser 100% auto-sostenibles tecnologicamente, pero salvo ocasiones, no hemos puesto mucho el acento, sobre la huella ecologica que toda este tecnologia que usamos a diario provoca en el medio ambiente, por lo que creo que ahora que «el mundo» anda patas arriba es necesario que reflexionemos sobre ello.

Hardware sostenible

Es obvio que necesitamos poder reparar nuestros equipos de una forma sencillay economica para que no sea mas barato comprar uno nuevo que reparar el actual, porque si no estaremos aumentando cada vez mas nuestro residuo, porque aunque el 90% de los componentes electronicos son reciclables , la realidad es que nos falta mucha cultura del reciclaje para entender porque este proceso es importante y vital para la subsistencia de nuestra sociedad y no una «molestia». Para ello hay compañias como pine64 y otras que estan realizando productos totalmente reparables como moviles,portatiles,placas,camaras,fuentes de energia,dispositivos IOT.etc…) Es cierto que la Union Europa lanzo hace poco una ley que obliga a los fabricantes a ofrecer el «derecho a reparar» sus productos, pero salvo excepciones las grandes tecnologicas hacen caso omiso de la misma.

Sistemas operativos

El equipo desde el que estoy escribiendo este articulo, y que es basicamente mi equipo actual, es un Portatil Dell inspiron 1525 con Debian 11 64 bits que compre hace mas de 12 años, desde el que hago mis trasteos, e incluso juego a juegos que no requieran mucho acelaracion grafica y incluso podia usar blender de forma fluida hasta la version 2.79. Si nos vamos a la pagina oficial de Dell y consultamos los sistemas operativos de Microsoft para este equipo nos encontramos que el soporte para mi equipo acabo en la famoso windows vista de 32 bits, por lo que si usara Windows(ni loco) ahora mismo tendria un sistema totalmente obsoleto, sin parches de seguridad, donde muchas de las aplicaciones actuales me darian problemas de compatibilidad por lo que tendria que adquirir un nuevo equipo, generando un nuevo residuo. Por ese es importante fijar nuestra vista no solo en la posibilidad fisica de la reparacion de nuestros dispotivivos, si no tambien en la vida util que nuestro sistema operativo le proporciona.

Conectividad

Evitar la necesidad de la conexion 24H a internet no es solo un motivo energetico,si no tambien un motivo de salud mental, pero si quieres hacerlo de la forma mas ecologicamente sostenible, lo mejor es optar por informarte mediante paginas y aplicaciones que no abusen de contenidos multimedia, que muestren texto sobre fondos de color plano(preferiblemente oscuro) y no necesiten estar actualizando el contenido de forma constante dinamicamente. Las aplicaciones que soportan el protocolo RSS son una muy buena manera de estar informados, puesto que permiten obtener y visualizar el contenido de forma offline, evitando asi el uso de absurdos banners, ads, o componentes javascript que estan actualizandose constantemente de los CDN. El protocolo Gemini del que hemos hablado tambien por aqui en alguna ocasion , tambien nos ofrece una genial manera de navegar por internet de una forma mas sostenible ofreciendonos, buenas fuentes de informacion en articulos de texto sobre paginas(capsulas) totalmente estaticas, donde el contenido multimedia(imagenes,videos.etc..) es totalmente accesorio.

Multimedia

¿Pero es que no podemos jugar o ver videos de forma sostenible? Si pero con algunos matizes, para empezar tenemos que ser claros, los juegos en la nube son totalmente incomptabiles con el medio ambiente los detalles los podemos encontrar en este articulo https://www.polygon.com/features/2020/10/14/21449158/cloud-gaming-ps-now-geforce-project-xcloud-environmental-impact pero resumiendo, mantener las conexiones simultenas de forma 100% actualizada, evitando en delay requiere una gran cantidad de recursos de conectividad y computo que requieren muchisima energia que se produce de combustibles fosiles y eso que el estudio solo se centra en las señales enviadas como mucho a 720px, si se generalizara las resoluciones a 4K seria insostenible. Evidentemente las compañias de videjuegos en la nube estan migrando hacia centros de datos 100% verdes, pero como todo la realidad es bastante diferente a sus anuncios de green washing. No es lo mismo mantener un servidor propio para jugar a minetest que formar parte de las millones de conexiones sincronas que se producen dirariamente a estos grandes centros de datos, los cuales aparte de los recursos fosiles necesarios que necesitan para mantenerse, tambien requieren de grandes recursos hidricos para apaciguar sus altas temporaturas como nos indican la gente de «Tu nube seca mi rio» https://tunubesecamirio.com/

Para ver videos en streaming, una buena forma es usar algun servicio como peertube, el cual nos permite mediante la red p2p convertirnos, en anfitrion de nuestro propio contenido, transformandonos en un peer mas dentro de la red que sirve el contenido, permitiendo que este sea servido por varios clientes lo que evidentemente descentraliza la carga del mismo permitiendonos compartir el consumo de red y computo que este necesita entre varios clientes de la red.

Se que alguno/a dira que es muy hipocrita escribir sobre sostenibilidad desde un equipo que esta conectado a internet, en una comunidad que se encarga de entre otras cosas de ofrecer servicios libres 24H en sus servidores, con la correspondiente huella ecologica que esto crea, pero es que se trata de ofrecer soluciones para usar la tecnologia de una forma sostenible dentro de la misma, no se trata de tecnosolucionismo barato

¿Conoces proyectos de empresas o comunidades tecnologicas que esten ofreciendo alternativas y soluciones para usar la tecnologia de forma mas sostenible?