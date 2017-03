El anonimato no es solo una capa de software

No,no vale solo con usar una capa de software de algún programa como tor, para conseguir el anonimato, lo sentimos pero no es tan simple. ¿De que sirve navegar bajo 5 proxys, si luego subes fotos con metadatos, que permiten, conocer las coordenadas donde se hicieron esas fotos? ¿de que sirve conectarte a la wifi del vecino? si luego te vas logeando con tu cuenta de gmail en todos las webs que visitas o dejando la mac de tu equipo por todos los lados.

El anonimato del 100% no existe, el anonimato se baja en capas, y estas capas superpuestas unas encima de otra, es lo que puede permitirte ser algo mas anónimo que la mayoría, pero estas capas no solo están basadas en software, están basadas en el sentido comum. Para conseguir un anonimato del 100%, te tendrías que ir a mitad del monte y meterte en una jaula de Faraday, y no permitirte ninguna conexión con el exterior, bajo ningún medio, pero entonces ¿para que querrías ser anónimo? ;)

Hoy en dia,cada vez es mas difícil(casi imposible) ejercer tu libertad en la red, sin ser anónimo,el anonimato puede ser una virtud pero también una maldición,puesto que hay que renunciar a muchas cosas, para intentar ser anónimo y no siempre es fácil. Entiendo que muchas personas puedan decir que no tienen miedo a mostrarse y no necesitan “ocultarse” bajo una “mascara” pero es necesario recordar que esa mascara no es solo para protegerte a ti, si no también a las personas que quieres, y que si no la usas mas tarde o mas temprano encontraran la manera de tocar las “teclas” adecuadas(familia,entorno familiar,profesional) para quitarte del medio si les molestas.

Consejos para el anonimato

Consejos sobre como preservar tu anonimato/privacidad, puede haber cientos, y seguramente ninguno tenga la “receta mágica” que pueda ser aplicado a todo tipo de perfil de usuario, puesto que aquello que puede valer para uno puede no ser valido o funcional para otro, los ejemplos que vamos a dar son algunos de los que usamos nosotras, y que nos funcionan, pero no significa que sean los mas correctos, puesto que lo mejor es que cojáis lo que os funcione mejor en cada caso. Modo normal

Usar siempre servicios y programas de software-libre: Este consejo es la base, si tu no controlas el programa, el programa te controla a ti

Evitar cualquier referencia en tu perfil que pueda servir para dar con tu identidad real: Puede parecer algo evidente pero no es así,muchos usuarios piensan que con poner en su perfil algo tan simple “soy de barna” no sirve para identificarles, y evidentemente no sirve, pero si juntamos eso con otros meta-datos que puedas estar publicando, posiblemente puedan valer para trazar un perfil del usuario. Ni que decir tiene que poner tu foto de perfil o de alguna persona de tu entorno no es buena idea.

Evitar publicar ninguna foto de lugares donde has estado, o fotos con gente de tu entorno:Lo sentimos pero no es buena idea, y puede servir para trazar una linea de lugares y acontecimientos que pudieran dar contigo. Si necesitas subir alguna foto de algún lugar o personas, elimina todos los meta-datos con exiftool, y emborrona las caras con obscurecam.

Evita enlaces a redes sociales o perfiles de otras redes, no suficientemente protegidos: Esto puede parecer confuso lo explicamos, si por ejemplo envías un mensaje adjuntando una dirección de otra cuenta por ejemplo(github,pinterest,mediagoblin,diaspora,etc..) y en ella se puede visualizar tu perfil, asegúrate que por ejemplo, no se visualizar tu cuenta de correo , con la que te registraste en un foro de retoque fotografico, donde pediste que te retocaran una foto donde tu sales, o bien usaste en un foro de contactos,etc.. puede parecer una tontería, pero el creador de Silkroad “Dread pirate roberts” fue “pillado”, porque el FBI, dio con la cuenta de gmail y vio un usuario en un foro que estaba preguntando en StackOverflow como conectarse “a un servidor escondido de Tor usando curl en php, con esa misma cuenta. También es importante recordar que hasta ahora todos los tuiteros detenidos, en la operación patraña y similares, fueron identificados a traves de los datos públicos que ellos mismos colgaron en sus perfiles, sin necesidad de requerimientos a las operadoras o redes sociales sobre sus cuentas. Modo paranoico

Usa siempre conexiones desde equipos que puedan eliminarse(maquinas virtuales,livecd,etc..), para borrar tu rastro y nunca uses tus propias comunicaciones y establece 3 niveles de capa de anonimato(vpn+tor+tails).

Evita absolutamente cualquier conexión de tu perfil virtual con tu perfil real y viceversa: Estamos en modo paranoico, con el Big Brother, escudriñando,lo que hacemos, con el IOT por todas partes, cámaras,sensores hasta en el culo,etc.. puede parecer muy guay que lo que “haces” en el mundo virtual se sepa en el mundo real(y viceversa), pero hoy en día es un backdoor. Sabemos que esto es jodido, y no todo el mundo esta preparado, para sentirse como Frodo y Sam cuando vuelven a la comarca después de haber salvado a la tierra media, pero es así, si quieres poder seguir siendo anónimo en lo que haces.

Intenta no generar datos sobre tu identidad en el mundo virtual que no puedan ser volátiles y abandonar en cualquier momento: “borrate” elige un tiempo(meses,años,días) de caducidad de tu identidad en la red y cuando pase ese tiempo, borra tus cuentas y desaparece de la red, tomate un tiempo para “observar” sin participar y cuando llegue el momento crea una nueva cuenta y sigue con lo que estabas haciendo o inicia algo nuevo.

Estos son solo consejos, evidentemente, cada uno escoge y perfila lo que mejor se adapta a sus necesidades,pero es importante darnos cuenta de el momento político en el que vivimos, y la perdida progresiva de libertades a la que somos sometidos día a día, para darnos cuenta, que esta obsesión por el control de los gobiernos y corporaciones no es pasajera y crecerá de manera exponencial, según la tecnología vaya avanzando y les permita obtener mas control aun. La sociedad en la que vivamos puede ser un maldito infierno o no, todo depende de el nivel de resistencia con el que se encuentren y esa resistencia tendrá mucho a su favor si logra convertirse en “fantasmas”.